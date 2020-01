Sconfitte in trasferta per Futsal Bisceglie e Futbol Cinco

Arrivano due sconfitte esterne per le portacolori biscegliesi del calcio a 5, Futsal Bisceglie e Futbol Cinco, impegnate questo pomeriggio rispettivamente per la sedicesima giornata del campionato di serie A2 e la ventesima del torneo di Serie C1.

Il Futsal Bisceglie è stata la prima compagine a scendere in campo, alle ore 15, sul parquet del Real Cefalù che si è imposto con il punteggio di 15-0. In evidenza tra i siciliani Guerra e l’ex di turno Montelli, autori di quattro reti ciascuno. Completano il tabellino la tripletta di Paschoal, le reti di Amarasco, Mercolini e dell’ex Mazzariol oltre ad un autogol. Sabato prossimo, 1 febbraio, i biscegliesi saranno nuovamente impegnati in trasferta, alle ore 16, sul terreno di gioco della capolista Assoporto Melilli.

Un’ora più tardi, al polivalente “Lorusso” di Binetto è stata la volta del Futbol Cinco contro i padroni di casa del Dream Team Palo del Colle. I baresi hanno preso il controllo del match fin dai primi minuti ed hanno ottenuto i tre punti imponendosi per 9-2. Protagonisti della sfida per la squadra di casa, Marolla, Toma e Carlucci con due reti ciascuno. Di Guastamacchia, Catucci e Mazzone le altre marcature mentre per gli ospiti sono andati a segno Amato ed Arcieri. La sconfitta odierna lascia i nerazzurri al penultimo posto della graduatoria a quota 14 punti in compagnia del New Team Putignano. Nel prossimo turno, in programma sabato 1 febbraio alle ore 16, il Futbol Cinco ospiterà tra le mura amiche la capolista Itria. (FOTO: PAGINA UFFICIALE FUTBOL CINCO)

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI SERIE A2

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI SERIE C1