Scherzo delle Iene al Ministro Boccia: “Io con Renzi? Ma siamo impazziti?” / VIDEO

Beffato dalle Iene e dalla moglia, Nunzia De Girolamo, il Ministro per gli Affari regionali e per le Autonomie Francesco Boccia finisce vittima del programma di Italia1.

Oggetto del contendere una “guerra” politica con sua moglie, la quale manifesta la volontà di tornare in campo al fianco del “nemico” Matteo Renzi come candidata alla presidenza della Regione Campania. Non solo ma l’ex Ministro di Forza Italia afferma anche di aver garantito circa un ingresso del marito in Italia Viva, neonato partito fondato dall’ex segretario Pd.

Aplomb britannico, ma fervore interiore meridionale, il Ministro biscegliese, con indosso una felpa con su impresso “Bisceglie” a rimarcare le sue origini, ha tentato in tutti i modi di far desistere la consorte da una scelta considerata dallo stesso Boccia “scriteriata”.

Tutto termina con una risata liberatoria del Ministro e un “Avete deciso di guastarmi la serata”.

