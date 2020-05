Scende drasticamente numero positivi a Bisceglie, tutti negativi tamponi a Rsa “Madre Pia”

“Oggi il nostro consueto report serale è caratterizzato da un’ottima notizia per tutta la Comunità. Ben 29 dei 36 pazienti dell’ex Istituto ortofrenico dell’Opera Don Uva che erano affetti da Coronavirus sono guariti. Il numero dei positivi nella nostra Città scende quindi drasticamente da 56 a 27“. Scende in maniera importante quindi il computo totale dei positivi in città secondo quanto riporta il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano.

“I tamponi effettuati su ospiti e operatori sanitari della Rsa “Madre Pia” all’interno della struttura di Universo Salute hanno dato tutti esito negativo“.

“L’unico biscegliese ricoverato al Covid Hospital Vittorio Emanuele II, inoltre, è risultato negativo al secondo ed al terzo tampone e domani dovrebbe essere dimesso. Le persone in quarantena obbligatoria presso il proprio domicilio sono 40“, continua il Primo cittadini, “delle quali 19 positive e 21 negative. Anche oggi, quindi, non si sono registrati nuovi contagi nella nostra Città”.

“Siamo sulla strada giusta ma non dobbiamo mollare. Avanti così”, conclude Angarano, “con ottimismo ma anche con cautela e senso di responsabilità per ripartire in sicurezza”.