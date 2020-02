Scena84, “Quaranta ma non li dimostra” omaggia Peppino De Filippo

Sarà un omaggio a Peppino De Filippo ad animare il teatro Don Sturzo nella serata di oggi, domenica 23 febbraio. Per il decimo appuntamento di Scena84 Tonio Logoluso, direttore artistico della rassegna, proporrà lo spettacolo “Quaranta ma non li dimostra“, portato in scena a partire dalle 18 dalla compagnia Teatro d’Europa (proveniente da Cesinali, in provincia di Avellino).

Un cast numeroso, diretto dal regista Luigi Frasca riproporrà uno dei classici del grande attore teatrale napoletano, uno spettacolo portato in scena per la prima volta nel 1933. La riproposizione di “Quaranta ma non li dimostra”, oltre a quella di offrire al pubblico un indimenticabile pezzo di storia del teatro italiano, ha anche la funzione di omaggiare la stessa figura di Peppino De Filippo, di cui il 27 gennaio è caduto il quarantesimo anniversario dalla scomparsa.

La trama, comica ma venata di una sottile amarezza, è quella della classica commedia degli equivoci. Il protagonista, don Pasquale (interpretato dal regista), combina il fidanzamento di sua figlia Sesella – impersonata da Angela Caterina – con il giornalista Luciano, che lei ama. L’atto, scaturito dalla benevolenza del capofamiglia, si evolverà in un crescendo di gag – umoristiche, ma non prive di patetismo – basate sul fraintendimento delle intenzioni degli altri personaggi, interpretati da Maria Chiara Carpenito, Chiara Iannicelli, Ettore Luce, Angelina Martino, Marco Pacilio, Maila Passaro, Dino Raffa, Rino Rullo, Renato Tizzano e Anna Todisco.