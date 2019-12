Scena84, “Gipsy Jazz Trio” presenta il concerto di Natale “Fragile” al Teatro don Sturzo

Sesto appuntamento della settima edizione della rassegna teatrale “Scena 84” direttao da Tonio Logoluso. Domenica 22 dicembre alle 18 il Teatro don Luigi Sturzo di Bisceglie ospiterà il concerto di Natale con il Gipsy Jazz Trio, composto da Fabio Lepore (voce), Salvatore Russo (chitarra solista), Tony Miolla (chitarra ritmica) e Camillo Pace (contrabbasso). La band barese presenterà il repertorio da cui ha tratto anche il suo cd “Fragile”.

“Fragile” è un concerto che unisce tradizione e originalità negli arrangiamenti, virtuosismo vocale e brani di natura differente: tutto questo per esaltare lo spirito di libertà che si respira attraverso la canzone francese, spagnola e italiana, le colonne sonore da film e i brani di musica classica riarrangiati con scat vocale. Lo stile musicale è il jazz manouche, ideato dal leggendario chitarrista Django Reinhardt, i brani proposti molto diversi tra loro: da “Amarcord” di Nino Rota a “Donna” del Quartetto Cetra; da “Oblivion” di Astor Piazzolla al “Capriccio 24” di Niccolò Paganini eseguito in un mix tra musica classica, jazz e scat vocale, fino ad arrivare a “Fragile” di Sting. Un concerto originalissimo diventato disco, eseguito da musicisti di assoluta qualità, capace di entusiasmare e travolgere con le sue note il pubblico di ogni età e cultura.

Il Teatro Don Sturzo si trova in via Pozzo Marrone 86, adiacente alla scuola media Battisti-Ferraris. È ancora possibile effettuare l’abbonamento parziale alla rassegna, il programma completo e dettagliato è disponibile presso l’Edicola Belsito in Via Petronelli 11 o presso la Cartolibreria Storelli in Via Luigi Papagni 11, consultabile anche sul sito www.teatrodonsturzo.it. Per informazioni e prenotazioni biglietti rivolgersi al 345 6394314.