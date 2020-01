Scena 84: “Vesuvião”, viaggio tra Napoli e Brasile al Don Sturzo

Brunella Selo

Sarà un viaggio appassionato tra le radici partenopee e il sentimento di vicinanza che lega Napoli ai ritmi e alle melodie brasiliane al centro del nuovo appuntamento della settima edizione “Scena 84”, rassegna del teatro Don Luigi Sturzo diretto da Tonio Logoluso.

Domenica 26 Gennaio alle ore 18 sul palco del Don Sturzo è la volta di “Vesuvião”, raffinatissimo e vibrante concerto con la stupenda voce di Brunella Selo accompagnata da quattro eccellenti musicisti, tutti napoletani: Pino Chillemi alla chitarra, Dario Franco al basso, Vincenzo Racioppi al mandolino e Pasquale Benincasa alle percussioni.

“Vesuvião” abbraccia la musica napoletana, dalle villanelle alle tarantelle, fino ai classici dell’800 di Bovio e Di Giacomo, affiancando il repertorio partenopeo alle forme musicali antiche e popolari del Brasile come lo chorinho e il samba, per arrivare a quelle più moderne come la bossa e il jazz di Jobim. A fare da filo conduttore la vocalità raffinata, esperta, eclettica e sanguigna di Brunella Selo, accompagnata da quattro musicisti d’eccezione.

Il concerto è abbinato allo spettacolo di danza “Sweet Swan Sway” (versione moderna del “Lago dei cigni”) del 15 Marzo e acquistando il biglietto di “Vesuviao” si ha diritto a un biglietto omaggio per “Sweet Swan Sway”.

Per informazioni e prenotazioni biglietti rivolgersi al 345 6394314.