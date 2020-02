“Scena 84”: la Compagnia dell’Eclissi porta in scena la commedia di Aldo Nicolaj

Nuovo appuntamento con la settima edizione di “Scena 84”, rassegna nazionale del Teatro Don Luigi Sturzo diretto da Tonio Logoluso con una commedia di costume, ricca di umorismo cinico e bizzarro di Aldo Nicolaj.

Domenica 9 febbraio alle ore 18 la Compagnia dell’Eclissi di Salerno porterà in scena “La signora e il funzionario”, sul palco Marika De Vita ed Enzo Tota, la regia è di Marcello Andria.

Nel centenario della nascita del grande drammaturgo la commedia che vede al centro due personaggi, un uomo e una donna all’apparenza bizzarri, nascondono una voglia di libertà soffocata da troppo tempo. Siamo nell’Italia di fine anni ’70, in un periodo storico profondamente scosso da disordini di piazza e strategia della tensione. Se ne percepisce l’eco nel serrato e quasi asfissiante dialogo tra un funzionario e una di quelle terribili signore borghesi, all’apparenza frivole e svitate ma in realtà dotate di una sottile e personalissima razionalità.

La scrittura ironica e briosa rende il dialogo tra i due decisamente accattivante, buffo e coinvolgente. L’impatto fra i due personaggi produce un effetto bizzarro, un gioco un po’ perverso in cui il primo tormenta e mette più volte alle corde la sua vittima, l’altro, intimidito e irrazionalmente spaventato, prova a minacciare e poi ad assecondare il suo casuale aguzzino, nel quale vede materializzarsi tutte le sue paure, i suoi rancori e le sue frustrazioni. Sotto pressione e come in un incubo arriva ad affermare tutto e il contrario di tutto, mettendo a nudo in modo incongruo e inconsapevole i propri pensieri più reconditi.

Per informazioni e prenotazioni biglietti rivolgersi al 345 6394314.