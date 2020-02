Sboccia la primavera coi pranzi della domenica a “Brezza tra gli ulivi”

PUBBLIREDAZIONALE – C’è già aria di primavera nell’agricampeggio e masseria didattica “Brezza tra gli ulivi” in via Matteo Renato Imbriani n. 441: da domenica 1° marzo ecco i pranzi della domenica tra tipicità e natura.

“Una domenica a Brezza” è la sintesi di enogastronomia genuina e locale e natura incontaminata e affascinante. Un menu basato sulle leccornie made in Puglia e con protagonista l’olio prodotto in struttura.

Sarà piacevole inaugurare la stagione più rosea in una location in cui è possibile rilassarsi e ritemprarsi dalle fatiche della quotidianità, un modo disteso per trascorrere la domenica in compagnia delle persone più amate tra serenità e allegria, diverso dai canoni della solita ristorazione.

Ma tante ancora saranno le sorprese che per la primavera e per l’estate 2020 riserverà “Brezza tra gli ulivi” e lo staff ne darà presto notizia.

Per informazioni e prenotazioni: 3451719400 o visita la Pagina Facebook “Brezza tra gli ulivi”.