Sasso (Pd): “Donati 14 ventilatori a ospedale di Bisceglie. Grazie a Governo e Protezione Civile”

“Come aveva anticipato il ministro Francesco Boccia il giorno di Pasqua, ieri sono stati consegnati all’Ospedale di Bisceglie 14 ventilatori polmonari che rafforzano al massimo la terapia intensiva e trasformeranno la nostra città in un riferimento nazionale tra i centri dedicati alla cura del Coronavirus”. Questo l’incipit della nota stampa redatta e firmata dal segretario del Partito Democratico di Bisceglie, Bartolo Sasso.

“Ringraziamo il governo, il ministro Francesco Boccia e la Protezione civile per l’attenzione alla nostra comunità, alla Provincia di Barletta-Andria-Trani e alla Puglia intera. Per prepararsi alla la fase 2 e alle prime riaperture è necessario mettere i territori nelle condizioni di reggere l’impatto della ‘nuova normalità’ grazie al lavoro della sanità territoriale. Grazie alla dotazione di ventilatori, Bisceglie con tutta la Bat sarà pronta a ripartire tenendo sempre più in sicurezza la salute dei cittadini”.