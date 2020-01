San Sebastiano, stamane tradizionale messa in onore del Patrono della Polizia Locale / FOTO

Questa mattina il corpo di Polizia Locale ha onorato la ricorrenza del suo santo patrono, San Sebastiano martire, con la tradizionale messa nella cripta della Basilica Concattedrale. Alla funzione religiosa officiata da Don Giuseppe Abbascià hanno partecipato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, e l’Assessore alla viabilità, Angelo Consiglio, insieme ad autorità civili, religiose e militari, alla presenza delle associazioni combattentistiche e d’arma. La ricorrenza, come di consueto, è stata inoltre l’occasione per il Comandante Michele Dell’Olio per relazionare sull’attività svolta dalla Polizia Locale nel 2019.