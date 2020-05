Saldi estivi rimandati al 1° agosto, Confcommercio: “Boccata d’ossigeno ai commercianti”

I saldi estivi prenderanno il via il 1° agosto. La Conferenza delle Regioni ha deciso di posticipare i saldi estivi per venire incontro alle esigenze degli esercizi commerciali in considerazione della crisi legata all’emergenza sanitaria.

A comunicarlo è la segreteria di Confcommercio Bari Bat. La decisione non riguarda solo la Puglia: per la prima volta, infatti, gli sconti estivi inizieranno in una data unica in tutt’Italia.

L’avvio era stato precedentemente fissato al 4 luglio, ma dato il lungo periodo di chiusura dei negozi, si è deciso di far slittare il periodo dei saldi a fine stagione, in modo da garantire una ripartenza più tranquilla per le attività e per dare una boccata d’ossigeno ai commercianti.