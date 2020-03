Sabato 28 marzo riapre l’ufficio postale di via Gramsci

Poste Italiane ha comunicato al Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, la riapertura da sabato 28 marzo, con personale ridotto, dell’ufficio postale di via Gramsci dopo le opportune e radicali operazioni di sanificazione.

Contestualmente sarà attivata anche alla posta centrale l’organizzazione predisposta dall’Amministrazione Comunale attraverso il proprio sistema di Protezione Civile. Misure di sostegno e supporto che hanno consentito in questi due giorni di evitare assembramenti e disagi agli altri due uffici postali operativi, quello in via Sant’Andrea e in via Sacerdote Di Leo/via Francesco Di Molfetta, e che dal 1° Aprile potrebbero essere anche messe a disposizione degli istituti bancari per l’erogazione delle pensioni. Anche in via Gramsci, quindi, da domani alle ore 8, volontari distribuiranno numeri che regolarizzeranno l’afflusso dell’utenza. L’accesso sarà consentito in ordine cronologico.

E sarà in vigore lo scaglionamento per lettere:

· Sabato 28 marzo, dalle 8 alle 14.30, dalla lettera E alla K;

· Lunedì 30 marzo, dalle 8 alle 18.30, dalla lettera L alla O;

· Martedì 31 marzo, dalle 8 alle 18.30, dalla lettera P alla R;

· Mercoledì 01 aprile, dalle 8 alle 18.30, dalla lettera S alla Z.

Nei giorni e orari di aperture, per agevolare le operazioni e garantire la distanza interpersonale minima di un metro, sarà vietato il transito per i veicoli in via Gramsci, per il tratto compreso tra via La Marina e l’intersezione con via Storelli. Negli stessi giorni e fasce orarie vigerà sia il divieto di fermata per tutti i veicoli in via Gramsci dall’intersezione con via De Leone sino al civico numero 26 di via Gramsci, sia l’inversione temporanea del senso di marcia in via Storelli dalla rampa di discesa da via Bovio sino all’intersezione con via Gramsci.