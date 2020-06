Rotary Club Bisceglie protagonista tra sociale e workshop

La “Giornata dei Rotariani” (13 giugno) viene celebrata ogni anno in tutto il Distretto Rotary 2120 e prevede iniziative estese su tutto il territorio.

Quest’anno il Rotary Club Bisceglie, presieduto da Caterina Bruni, ha organizzato un service per la Caritas di Bisceglie, impegnandosi a donare pannolini, detergenti e alimenti per l’infanzia, dopo la consegna di beni di prima necessità, avvenuta nel mese di maggio (LEGGI QUI), e all’installazione di una cabina ozonizzatrice per indumenti dello scorso 4 giugno (LEGGI QUI).

Lo scorso 12 giugno, invece, si è tenuto un workshop per il rilancio economico della Regione Puglia, a cui hanno preso parte diversi attori economici del territorio, con la partecipazione del Generale Pasquale Preziosa, socio del Rotary Club e componente della task force regionale, istituita dal presidente Michele Emiliano, per il rilancio economico a livello regionale. Al dibattito nell’ambito dell’agroalimentare, del commercio, dell’industria, del settore terziario e di aspetti amministrativi e burocratici, è seguita una discussione improntata sulle proposte concrete per lo sviluppo dei settori chiave della Regione, in modo da favorire la ripresa e lo sviluppo del nostro territorio.