Rotary Club Bisceglie organizza diretta Facebook su ripartenza efficace dopo emergenza sanitaria

“Covid-19 – Fase 2: come organizzare una ripartenza efficace? Considerazioni e testimonianze” è questo il titolo dell’evento in diretta Facebook, organizzato dal Rotary Club Bisceglie e previsto per la giornata di oggi, 14 maggio, alle ore 18.30.

Con il contributo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trani e dell’Associazione Imprenditori Coratini, i Rotary Club di Bisceglie e Corato risponderanno a domande di attualità, nello specifico ponendo l’attenzione sulla fase 2 dell’emergenza sanitaria Covid-19 in corso. Ad intervenire in occasione dell’evento: Caterina Bruni e Antonio Papagni, rispettivamente presidenti del Rotary Bisceglie e Corato, Sergio Sernia, governatore del Distretto Rotary 2120 – Puglia e Basilicata, Antonello Soldani, presidente dell’ODCEC Trani, Francesco Squeo, presidente dell’AIC e amministratore della FAS Spa, moderati da Giuseppe Di Liddo, past president e istruttore del Rotary Club Bisceglie. A conclusione dell’incontro è previsto l’intervento di Pierpaolo Sinigaglia – assistente del governatore 19-20 – Distretto Rotary 2120-Zona 6.

La diretta verterà su temi di natura socio-economica, in particolare sulle agevolazioni e sulle misure da adottare, in questa fase così delicata, da imprenditori e cittadini, e sugli interventi previsti dal Governo e dalle Regioni a sostegno della ripresa delle imprese, focalizzandosi sulla questione risorse pubbliche e la loro efficacia e tempestività,ancora incerte. Inoltre, parte del programma sarà la testimonianza del presidente dell’AIC sulla ripartenza delle PMI, oltre che l’analisi degli effetti della realtà produttiva del territorio, a breve e lungo termine.

Chiunque sia interessato potrà partecipare alla diretta streaming, sulla pagina Facebook “rotarybisceglie”.