“Hotel Dorian Gray”, spettacolo tra arte e solidarietà

“Hotel Dorian Gray”, è il titolo del teatro – concerto che andrà in scena domenica 9 febbraio all’Hotel Salsello. L’evento, organizzato dal Rotary Club e finalizzato ad una raccolta fondi, è stato realizzato in collaborazione con il Teatro del Viaggio e la Nuova Accademia Orfeo. Infatti per lo spettacolo, ispirato al celebre romanzo di Oscar Wilde, la drammaturgia e la direzione musicale è stata curata rispettivamente da Gianluigi Belsito e Raffaele D’Ercole, invece la produzione artistica da Vanna Sasso.

A salire sul palcoscenico Gianluigi Belsito, Raffaele D’Ercole, Domenico Monopoli, Isa Papagni, Sonia Storelli, Cinzia Ciani, Lucia Colamartino, Pia Ferrante, Patrizia Lopopolo, Caterina Bruni, Antonella Filannino, Laura Di Liddo, Pierangelo Di Pinto, Nadia Di Liddo e Nicola Dibari.