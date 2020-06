Rotary Bisceglie dona macchina ozonizzatrice a Caritas cittadina

Nella giornata di ieri, 4 giugno, il Rotary Club Bisceglie ha effettuato una nuova donazione alla Caritas cittadina, dopo quella effettuata lo scorso 6 maggio (LEGGI QUI).

Il gruppo rotariano, guidato dalla presidentessa Caterina Bruni, ha consegnato una macchina ozonizzatrice, indispensabile per sanificare gli indumenti usati, eliminando virus, batteri ed odori. Uno strumento utilissimo anche per il laboratorio di sartoria sociale, presente nella struttura della Caritas in via Prof. Mauro Terlizzi.

Alla cerimonia di consegna oltre alla presidentessa Bruni, anche Sergio Ruggieri, coordinatore cittadino Caritas, Pierpaolo Sinigaglia, assistente del governatore Rotary Sergio Sernia, oltre a numerosi rotariani e volontari Caritas.