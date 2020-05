Rotary Bisceglie dona a Caritas cittadina generi alimentari a lunga conservazione

Questa mattina il Rotary Club di Bisceglie ha consegnato alla Caritas cittadina una prima tranche di generi alimentari a lunga conservazione consistente in: 1100 kg di pasta, 310 kg di pelati e passata di pomodoro, 100 kg di legumi e 600 kg di farina.

Prima dell’emergenza sanitaria da Covid-19 erano circa cinquanta le famiglie che si affacciavano in Caritas per gli aiuti, in questi giorni la richiesta è aumentata in maniera significativa quintuplicandosi e coinvolgendo famiglie che mai prima d’oggi avevano avuto necessità di questo tipo di sostegno. “Un ringraziamento particolare”, Rotary Bisceglie lo rivolge, “al Pastificio Granoro nella persona del suo Amministratore Delegato, Marina Mastromauro, e al Gruppo Casillo per la disponibilità dimostrataci”.