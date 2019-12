Rosalia Sette nominata assessore turismo e rapporti con associazioni

Il Sindaco di Bisceglie ha conferito la nomina di assessore con deleghe a Turismo e Marketing Territoriale, rapporti con le Associazioni e Personale a Rosalia Sette, esperta nella gestione di risorse umane nel settore amministrativo di un’azienda metalmeccanica. Al nuovo Assessore, subentrato alla dimissionaria Tonia Spina, il primo cittadino, i componenti dell’esecutivo e i consiglieri comunali di maggioranza augurano buon lavoro.

“Ringrazio il Sindaco per la fiducia”, ha dichiarato Rosalia Sette, molto attiva nel mondo dell’associazionismo locale. “Darò il massimo per raggiungere gli obiettivi delineati, lavorando in sinergia con assessori e consiglieri, con la massima apertura all’ascolto e al dialogo con la Cittadinanza”.