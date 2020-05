Roma Intangibile: esito negativo per gli oltre 200 test sierologici effettuati

Risultati importanti, quelli emersi dall’iniziativa sanitaria organizzata dalla società operaia di mutuo soccorso “Roma Intangibile” di Bisceglie lo scorso 13 maggio (LEGGI QUI).

Il sodalizio cittadino, presieduto da Pasquale D’Addato, ha ufficializzato che gli oltre 200 esami sierologici effettuati dai Soci hanno riportato esito negativo per tutti. Il Presidente, a tal proposito, ha dichiarato: “Questo risultato è veramente significativo. Informo che ciò che è stato rilasciato come risultato negativo diventa un documento importante per chi andrà in un’altra regione”.

D’Addato, inoltre, ha tenuto a ringraziare i soci che volontariamente si sono sottoposti al test sierologico, e la squadra dell’intero Consiglio direttivo composto da Nicolantonio Logoluso, Emanuele Storelli, Pierpaolo Sinigaglia, Caterina Ruta, Pinuccio Stregapede e Franco Cognetti, insieme al Segretario Generale dott. Franco Dell’Orco e all’Amministrazione del Sodalizio, Carlo Lopopolo e Giuseppe Dammacco per l’impegno profuso. “Le congratulazioni, sono state rivolte a chi ha effettuato i prelievi con professionalità, serietà e sacrificio: il socio Giambattista Dell’Olio e la socia collaboratrice Lucia Chetta”.

“Una particolare menzione va alla task force sanitaria e di sicurezza di Roma Intangibile costituita dalle professionalità del dott. Tommaso Fontana, gen. Pasquale Preziosa, prof. Graziano Leuci, dott. Marco Papagni. Il nostro impegno e la nostra volontaria generosiRtà”, conclude il presidente D’Addato, “sono a disposizione non solo dei nostri Soci ma anche della nostra Comunità”.