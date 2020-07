Roghi estivi, due incendi nelle ultime ore: in fiamme anche un oliveto / FOTO

Con l’aumentare delle temperature, tornano anche i roghi estivi. Ieri, venerdì 10 luglio, verso le ore 19, in un campo di contrada Lamadattola, nell’agro biscegliese, sono intervenuti gli Operatori Emergenza Radio, su coordinamento della sala operativa della Protezione Civile, dopo che un residente della zona aveva avvertito le Guardie Campestri del propagarsi di un incendio. I volontari Oer hanno subito provveduto a domare le fiamme, che hanno interessato oltre un ettaro di oliveto. Sul posto anche la Polizia Locale.

Stesso copione anche nel primo pomeriggio di sabato 11 luglio, quando gli Operatori Emergenza Radio di Bisceglie sono dovuti intervenire in un fondo privato in via Cala dell’Arciprete, dove sono andate a fuoco delle sterpaglie. Gli Oer sono intervenuti con due mezzi su chiamata della Polizia Locale.