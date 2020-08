Roberto Pellicone nominato primo questore della Bat

Il ministero dell’interno ha nominato, a partire dal prossimo 1 settembre, Roberto Pellicone responsabile della Questura della Provincia di Barletta-Andria-Trani.

Nativo di Sondrio, classe ’63, il dott. Pellicone ha studiato a Messina fino alla Laurea in Giurisprudenza. Nel 1988 entra in Polizia nell’11° reparto mobile di stanza in Aspromonte.

Dal 2005 al 2009 è stato vicario della Questura di Crotone, nel 2015 a quella di Reggio Calabria, poi questore a Isernia. Il dott. Pellicone ha, inoltre, avuto ruoli alla Digos, Anticrimine, fino a specializzarsi in compiti sull’antiterrorismo e criminalità organizzata.