Ristorante biscegliese donerà 100 pasti a Caritas e Protezione Civile nel giorno di Pasqua

Il ristorante bisceglie “BueMarino”, nel giorno di Pasqua, donerà cento pasti alla Caritas cittadina e alla Protezione Civile. Sarà compito di queste due realtà, così impegnate in questo periodo di dura emergenza sanitaria, destinare il dono del locale biscegliese a quanti sono in condizioni di disagio economico, di solitudine, di malattia o di impossibilità di uscire per procurarsi un pasto.

“Il BueMarino non poteva lasciare solo nessuno per la Santa Pasqua, non poteva rimanere indifferente nei confronti di tanti cittadini in difficoltà in questo particolare momento“, spiega Raffaele Storelli, uno dei soci del BueMarino, “Per questo motivo, con la collaborazione e la professionalità del nostro chef Maurizio Mastrototaro, nel giorno della Santa Pasqua verranno donati cento pasti dal nostro ristorante. L’unica cosa da cui dovremmo e vogliamo farci contagiare è la solidarietà”.