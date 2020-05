Rischio incendi per stagione estiva, arrivano le prescrizioni comunali per proprietari di terreni

Con l’approssimarsi della stagione estiva, e con la conseguente calura e scarsità di precipitazioni atmosferiche, aumenta il rischio derivante da possibili incendi di stoppie, erbe infestanti e arbusti d’ogni genere. Considerato lo stato di abbandono in cui versano alcuni fondi rustici, terreni o aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, il sindaco Angelantonio Angarano dispone, per il periodo compreso dal mese di maggio al mese di settembre 2020, che tutti i proprietari e possessori di terreni e fondi rustici ubicati nel territorio comunale adottino ogni misura necessaria per evitare che la vegetazione erbacea, per effetto del disseccamento possa determinare uno stato di pericolo per l’innesco e lo sviluppo di incendi; che tutti i proprietari e possessori di terreni confinanti con la rete ferroviaria della RFI che attraversa il territorio comunale ripuliscano gli stessi da vegetazione secca, rifiuti ed ogni altro materiale combustibile entro una distanza non inferiore a 20 mt dal confine della linea ferroviaria.

Previste multe fino a 5.000 euro per chi non rispetterà le nuove disposizioni. Demandato al personale del Corpo di Polizia Locale e al Comando Carabinieri il controllo e la verifica del rispetto delle prescrizioni della presente ordinanza, nonché l’adozione dei provvedimenti di loro competenza. Demandata invece alla Ripartizione Tecnica comunale l’urgente bonifica e rimozione di stoppie e colture arboree o cespugli insecchiti per i tutti i terreni di proprietà dell’Ente che risultino incolti ed a rischio incendio.