Ripulita stele San Giovanni Paolo II, Angarano: “In corso indagini per risalire a responsabile”

Il brutto gesto ai danni delle stele dedicata a San Giovanni Paolo II (LEGGI QUI) nel quartiere San Pietro, con il disegno di una svastica e scritte inneggianti a satana, ha trovato la risposta da parte del Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano.

“Immediatamente ripulita la stele dedicata a San Giovanni Paolo II. In corso le indagini per risalire a chi l’ha imbrattata – dichiara il Primo cittadino – con scritte e simboli vergognosi. Siamo una Comunità civile, composta, rispettosa. E non sarà certo la stupidità dell’autore dell’atto vandalico o lo scarso senso civico di alcuni ad identificarci. Non facciamo un passo indietro – conclude Angarano – nel contrasto di questi fenomeni. Impegniamoci tutti a trasmettere valori sani ai nostri ragazzi”.