Riprende l’attività della Ginnastica Ritmica Iris

La Ginnastica Ritmica Iris torna pian piano a lavorare con le proprie ginnaste per riprendere confidenza con la pedana e gli esercizi in vista della prossima stagione, la ripresa è da definire dal punto di vista dei calendari.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio consente, infatti, la ripresa degli allenamenti a tutti gli atleti agonisti, come disposto dall’art. 1 comma e), a partire dallo scorso 18 maggio. Per quanto riguarda quindi gli atleti tesserati agonisti alla FGI (Federazione Ginnastica d’Italia), hanno potuto iniziare ad allenarsi, dalla medesima data, coloro che svolgono attività Gold o Silver. A partire dal 25 maggio, ecco la ripresa delle attività sportiva di base, e motoria in genere, svolta presso le Associazioni/Società Sportive. La FGI, “Si raccomanda di prendere attenta visione e di rispettare scrupolosamente quanto indicato nel comma g) dell’art. 1 del suddetto DPCM, nell’allegato al DPCM, e nello specifico Protocollo elaborato dal Medico”.

Per quel che concerne l’Iris, la sede di Giovinazzo lo scorso 4 maggio ha cominciato, rispettando le regole FGI, con la ginnasta Rog, Giorgia Cuomo. Dal 18 maggio è giunto il turno delle ginnaste che fanno parte del team di Serie A: Irene Carbonara e Maria Dellaquila. Da lunedì 25 maggio riprenderà il settore Gold (attività agonistica), ed infine dal 1 giugno spazio al settore Silver ed ai corsi base.

La sede di Bisceglie, invece, dallo scorso 19 maggio ha ripreso con l’attività Silver, mentre, così come per Giovinazzo, dal 1 giugno ripartirà con i corsi base.

In tutti gli allenamenti verrà scrupolosamente rispettato il vademecum della federazione in termini di distanziamento e igiene. Con tutta probabilità al termine dell’anno scolastico l’Iris provvederà ad aumentare il numero dei corsi allargandoli anche al mattino.

