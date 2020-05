Ripartiti i lavori al depuratore di Bisceglie

La Direzione Lavori di Acquedotto Pugliese fa sapere che sono ripartiti i lavori sugli impianti di depurazione di Bisceglie e Trani. Un’attività che è ripresa nel rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro, grazie un protocollo ad hoc per la riduzione del rischio di contagio in cantiere.

Sull’impianto di depurazione a servizio dell’abitato di Bisceglie, i lavori, iniziati a settembre 2019 riguardano l’adeguamento alle norme in materia di salute e sicurezza, le emissioni in atmosfera e la gestione delle acque meteoriche di dilavamento dell’impianto. Le opere, dell’importo di 280 mila euro, si concluderanno entro luglio.

“Mascherine, igienizzazione degli ambienti, individuazione di percorsi distinti, monitoraggio della salute degli operai, distanze sociali”, conclude la nota di Acquedotto Pugliese, “permettono di proseguire le attività avendo come obiettivo principale la salute degli operatori del settore”.