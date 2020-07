Riparte l’appuntamento domenicale con “Cose di vecchie case”

Torna a partire da domenica 12 luglio “Cose di vecchie case”, manifestazione organizzata dall’omonima associazione di Bisceglie, interrotta mesi fa per via del lockdown.

Con l’ordinanza numero 109 dello scorso 9 luglio, il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, consente quindi la ripresa dello svolgimento in Piazza Vittorio Emanuele, zona “Palazzuolo” dalle ore 7 alle 13, rispettando tutte quelle norme idonee ad evitare assembramenti di persone nel rispetto delle distanze di sicurezza.

Nell’ordinanza di legge inoltre che, per quel che concerne l’area di svolgimento della manifestazione bisognerà rispettare un, “numero massimo di posteggi onde garantire l’efficace rispetto delle misure di sicurezza precauzionali, per la quale è stata avviata una concertazione con il presidente dell’Associazione organizzatrice”.

Il mancato rispetto delle disposizioni comporterà per l’esercizio commerciale, “l’immediata sospensione dell’attività di vendita intimata dagli agenti accertatori e l’irrogazione di una sanzione pecuniaria definita in misura fissa per l’importo di € 400,00 ai sensi dell’art 7 bis del D.Lgs. 267/2000”.