Riparte il servizio per l’accesso in mare delle persone disabili

Parte oggi, 17 agosto, per il secondo anno consecutivo il servizio per consentire alla persone disabili l’accesso in acqua in sicurezza.

Il servizio, operato dall’associazione Baywatch: Operatori Socio Sanitari, Sedia Job e bagnini parte sulla Seconda Spiaggia. “Lo scorso anno abbiamo realizzato un sogno – dichiara Mimmo Rubini, presidente di Baywatch – nostro e di tante persone disabili che hanno potuto fare il bagno nel mare della nostra città dopo tanti anni. Ripartiamo dai 180 accessi in acqua dell’estate 2019 e dall’esperienza di tanti sorrisi. Le spiagge libere e il nostro mare devono essere accessibili a tutti”.

La decisione di riavviare il servizio anche nel 2020 è stata presa dopo le decine di telefonate ricevute in queste settimane dall’Associazione. “Tantissimi cittadini disabili – spiega Rubini – ci hanno contattato e ci hanno chiesto di ‘rimettere in moto’ la nostra Sedia Job. Ripartiamo dalla Seconda Spiaggia perché a Conca dei Monaci, dove siamo stati lo scorso anno, è previsto l’allestimento di una spiaggia per disabili che speriamo di vedere e poter utilizzare presto”.

Il personale dell’associazione Baywatch: OSS e Bagnini saranno a disposizione dei bagnanti disabili ogni giorno dalle ore 9 alle ore 12, per il momento fino al termine del progetto Spiagge Sicure 2020, fissato al 31 agosto. Per ogni informazione è attivo il numero: 3928575206.