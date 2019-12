Rinvio approvazione Dup, polemica Spina-Angarano: “Segno di apertura? No, reiterate illegalità”

“Su una dibattuta e controversa questione formale, l’opposizione ha chiesto il rinvio del punto relativo all’approvazione del Dup in consiglio comunale. In sostanza, pur avendo il collegio dei revisori dei conti già espresso parere favorevole al Dup per la riapprovazione in giunta e non avendo questo documento subito alcuna modifica per la discussione in consiglio, l’opposizione ha chiesto che i revisori contabili confermassero il parere positivo. A ben vedere, quindi, una riconferma della conferma”. Con queste parole il sindaco Angelantonio Angarano ha motivato la decisione di ritirare il punto relativo all’approvazione del Dup durante il consiglio comunale svoltosi ieri, lunedì 16 dicembre. Una decisione che, secondo il primo cittadino, dimostra “nei fatti la massima apertura al confronto con la minoranza, nell’ottica del massimo rispetto delle prerogative dell’opposizione in maniera più garantista possibile”.

Ben diverso è invece il giudizio del consigliere d’opposizione Francesco Spina, che invece parla di “reiterate illegalità” che hanno portato al ritiro del punto: “È finito il 2019 e il percorso del bilancio 2019 non è neanche iniziato. In fuga dal consiglio comunale il segretario generale, il dirigente dell’area finanziaria e i revisori dei conti. L’atto che doveva segnare la ripresa della programmazione del 2019 viene ritirato per ulteriori e autonomi vizi di legittimità. Assenti i revisori, assente Pedone, assente il segretario generale dott.ssa Fiore. Angarano, da solo, con la presenza del solo dott. Lazzaro in sostituzione del segretario titolare Fiore, riconosce le reiterate illegalità e ritira il punto. Una disfatta e una incapacità amministrativa che stanno lacerando e danneggiando irrimediabilmente la città”.