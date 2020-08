Rinviato il concerto di Mirko Signorile e Nabil Bey, ecco la nuova data

Si svolgerà martedì 25 agosto alle ore 21, sempre nel Teatro Mediterraneo, il concerto “Bakhur” di Mirko Signorile e Nabil Bey rimandato ieri sera a causa del maltempo. Ad annunciarlo sono stati proprio i due artisti attraverso un video postato sui social.

“Abbiamo effettuato un bellissimo soundcheck sotto qualche goccia di pioggia, poi acqua e vento hanno preso decisamente il sopravvento e siamo stati costretti al rinvio – spiega Signorile – . In ogni caso diamo appuntamento a tutti per martedì prossimo, sarà un’emozione forte esibirmi per la prima volta in questa location stupenda”.

“Ringraziamo coloro che sono rimasti con tenacia ed al tempo stesso tanta pazienza nei pressi del Teatro Mediterraneo in attesa che si potesse cominciare, vi aspettiamo il 25 agosto per un bel concerto – aggiunge il cantautore Nabil Bey – . Sarà un viaggio attraverso il repertorio musicale dei maggiori protagonisti della canzone mediorientale che hanno fatto epoca nella storia della musica araba”.

Intanto l’organizzazione, affidata ai volontari della Caritas cittadina con il coordinamento artistico di Mauro Lorusso, comunicano che per l’ingresso (gratuito, ma con contributo di solidarietà devoluto interamente alla Caritas) sarà riservata la prelazione a chi si era già prenotato per il concerto del 18/08, da esercitare inviando una mail di conferma entro e non oltre le ore 13.00 di domani (venerdì 21/08) all’indirizzo: bjazzfestival@gmail.com.