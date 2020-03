Rinviata sanificazione strade con ausilio di trattori

Il servizio di sanificazione delle strade prevista per stasera, grazie all’iniziativa degli agricoltori biscegliesi, è stata rinviata causa maltempo.

Le precarie condizioni metereologiche, con probabili piogge e soprattutto il forte vento, hanno fatto propendere per il rinvio dell’iniziativa che avrebbe visto in serata il lavaggio delle strade con l’ausilio di trattori (leggi qui). Al momento non vi è una data certa per eseguire il servizio che probabilmente verrà effettuato nel momento in cui le previsioni meteo lo permetteranno.