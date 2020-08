Rinviata al 2021 La Notte dei Sospiri, “Lo spirito non è quello di festa”

L’edizione 2020 de “La Notte dei Sospiri”, è rinviata al prossimo anno a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19. Questa la decisione presa dallo staff organizzativo dell’evento dedicato al dolce tipico della città di Bisceglie che quest’anno avrebbe visto andare in scena la seconda edizione.

“Non riteniamo opportuno – si legge nella nota – affrontare un evento che comporta un grande spostamento e coinvolgimento di ospiti da tutta la regione ed oltre (più di 5mila presenze), con uno spirito che non è quello di festa, convivialità e serenità, tipico del nostro modo di fare. Continueremo a stupirvi come sempre perché il futuro appartiene a chi crede nei sogni e forti di una storia che è nostra di tutti”.

La staff organizzativo del Sospiro di Bisceglie fa sapere che nel futuro prossimo verranno presentati dei nuovi progetti, “restiamo fiduciosi in un prospero “La Notte dei Sospiri 2021”.