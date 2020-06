Rinnovo cariche Rotary, nel direttivo anche Mino Dell’Orco e Pierpaolo Sinigaglia

È oggi, sabato 20 giugno, la giornata scelta dal Distretto 2120 (Puglia e Basilicata) del Rotary Club per l’annuale passaggio di consegne tra i membri del direttivo. La cerimonia, chiusa al pubblico in ottemperanza alle norme anti-contagio, sarà trasmessa in diretta dalle ore 10 su Telesveva e sulla pagina Facebook del Club.

Saranno due i biscegliesi a ricoprire un incarico direttivo nel nuovo organico del Rotary per l’anno 2020-2021. Pierpaolo Sinigaglia, in precedenza assistente del Governatore distrettuale Sergio Sernia, riceverà l’incarico di componente di Staff del nuovo Governatore Giuseppe Seracca Guerrieri. Il posto di assistente del Governatore sarà occupato dal secondo biscegliese, Mino Dell’Orco.

«Si tratta», dichiara la sezione biscegliese in una nota stampa, «di un bel riconoscimento per il Rotary Club di Bisceglie che, con costanza e impegno, continua a portare alto il suo nome attraverso importanti attività di service sul territorio, riscuotendo grande attenzione da parte dell’intero Distretto».