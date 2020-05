RinArte, giovani talenti espongono le loro opere per la rinascita del centro storico

Lo storico negozio di via Tupputi La Nascente si fa promotore dell’iniziativa “RinArte”, che nasce con lo scopo di “illuminare il borgo antico di Bisceglie con la luce dell’arte, valorizzando il talento di giovani artisti pugliesi”. Si tratta di un modo per celebrare l’arte, ma anche una occasione per festeggiare la riapertura delle attività commerciali rimaste chiuse durante il periodo di lockdown.

Francesco Capriati, Alessandra Piteo, Federica Castorina, Marialucia Papagni, Stefano Dell’Olio, Elisabetta Valente ed Erica Abascià hanno realizzato ed esposto le loro opere sul tema della rinascita. “Abbiamo accolto con gioia ed entusiasmo l’idea di offrire spazio a questi giovani artisti biscegliesi. Un segnale di rinascita, della voglia di ripartire di noi imprenditori. Sempre nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza previste per questa fase di emergenza”, spiegano Rosalba e Aldo Zecchillo, titolari de La Nascente.

L’ideatrice dell’esposizione, Stefania Sciancalepore, spiega che “in questo momento di ripresa generale, dobbiamo guardare avanti con occhi nuovi, dobbiamo rinascere da questa situazione di torpore che ci ha visti fermi, per tornare a ripopolare le strade, i negozi e la nostra città, e chi meglio dell’arte sa esprimere la bellezza di una rinascita naturale, personale e sociale, più di mille parole, solo attraverso l’immagine stessa”.

“Quando Stefania ci ha proposto di prendere parte all’esposizione”, afferma il giovane artista Francesco Capriati, “abbiamo subito interpretato questo invito, come una forma di chiamata, il cui obiettivo è contribuire alla ripresa generale delle vite di ciascuno”.