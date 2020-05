Rifiuti e bivacchi sul lungomare di Bisceglie, la strada verso il senso civico è distante

La foto è di quelle che si commentano da sole. Emblematica di un momento in cui Bisceglie entra a far parte di diritto della fase 2 riconvertita in “liberi tutti”.

La discesa per accedere alla spiaggia del “Pretore” usata come zona per bivaccare e lasciare poi rifiuti, incuranti di tutto e tutti. Un’immagine che ha fatto immediatamente il giro dei social e che il Presidente del Consiglio Comunale, Gianni Casella, ha commentato duramente in un post sul proprio profilo personale, “Vergognatevi, giuro che se vi scopro diventerò un animale e vi farò male perché non siete degni di questa città… porci, incivili”.

Un inevitabile segno dei tempi, un problema accentuato in emergenza sanitaria da Covid-19, che certifica, se mai ce ne fosse bisogno, quanto c’è ancora da lavorare sui cittadini e sul senso civico che molto spesso va a farsi benedire.

Colpa del Sindaco? Colpa delle forze dell’ordine? Spesso in questi casi si generalizza, perché ci sono cittadini e cittadini, ma l’ignoranza probabilmente è la causa di tutto questo, un “virus” a cui è difficile trovare un vaccino.