Riconoscimento dal Comune di Bari per il karateka biscegliese Federico Papagni

Importante riconoscimento per il karateka biscegliese Federico Papagni, premiato lo scorso sabato 18 gennaio al Palazzo di Città del Comune di Bari per aver vinto la fase nazionale del trofeo Coni Kinder Sport, competizione a squadre per under 14 tenutasi dal 26 al 29 settembre 2019 a Crotone e ad Isola di Capo Rizzuto.

Il giovane atleta biscegliese è stato premiato con una targa celebrativa dall’assessore allo sport del Comune di Bari, Pietro Petruzzella, che ha riconosciuto a Papagni i meriti di essersi distinto nella stagione agonistica 2018/19, periodo in cui il karateka biscegliese, allenato da Antonio Papagni, ha vinto diverse competizioni regionali e nazionali, tra cui l’oro nel ” XX Open d’Italia di karate” svoltosi ad aprile a Riccione, dove si è misurato anche con pari età europei.