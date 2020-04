Richiesta materiale sanitario, l’associazione “Giovanni Paolo II” avvia raccolta fondi

Una raccolta fondi volta all’acquisto di materiale sanitario per l’emergenza Covid-19 è stata promossa dall’associazione biscegliese “Giovanni Paolo II”, in collaborazione con le scuole delle Province di Bari e Bat, aderenti al concorso studentesco 2020, e con lo stesso comitato promotore del Riconoscimento dedicato a Papa Wojtyla.

“Spontaneamente è nato il desiderio di fare qualcosa per chi in questo momento sta soffrendo a causa dell’emergenza sanitaria in corso”, ha dichiarato il fondatore dell’associazione, Natalino Monopoli, “La raccolta fondi è finalizzata ad acquistare materiale di protezione per presidi ospedalieri Covid-19. L’idea, in particolare, è partita da un gruppo di docenti, impegnato nel progetto del concorso studentesco legato al Riconoscimento IX, che ha proposto ad altri insegnanti e agli alunni di essere vicini e operativi in questo momento in cui i lavori del concorso sono fermi, poiché la manifestazione è rimandata a ottobre”. L’appello è stato prontamente accolto dall’associazione che invita coloro i quali volessero contribuire, anche con poco, a unirsi all’iniziativa.

Le donazioni dovranno essere intestate a “Associazione Giovanni Paolo II” – IBAN IT83U0103041361000003106448 – Causale: “Donazione acquisto materiale Covid-19”.

Il termine entro il quale sarà possibile partecipare alla donazione è previsto per questo fine settimana. L’associazione assicura la massima trasparenza riguardo ai contributi, all’acquisto e alla consegna del materiale sanitario.