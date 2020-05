Riapertura mercato settimanale, Angarano: “Misure sicurezza hanno funzionato”

Il mercato settimanale ha ripreso a vivere nella giornata di ieri, 26 maggio, con tutte le disposizioni rese note dall’Amministrazione Comunale nelle ore precedenti (LEGGI QUI).

“La ripresa del nostro mercato settimanale in sicurezza è un ottimo segnale che infonde positività per la ripartenza e una ripresa, seppur graduale, della nostra economia”. Esordisce così il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, commentando il giorno dopo il bilancio di questa prima verifica.

“Le misure di sicurezza predisposte dall’Amministrazione Comunale in condivisione con le associazioni di categoria hanno funzionato e consentito lo svolgimento del mercato in maniera ordinata. Restare senza mercato per diverso tempo è stato triste e ha messo in grave difficoltà gli operatori. Vederli al lavoro e vedere i cittadini tornare a popolare il mercato ci incoraggia e conferma che siamo sulla strada giusta: riaprire in sicurezza si può e si deve ma dipende anche dalla collaborazione di tutti noi. Per questo ringraziamo tutti”, concliude Angarano, “sia i commercianti che gli utenti, per aver rispettato le regole con senso di responsabilità”.