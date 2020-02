Restituito alla Cattedrale il coro ligneo restaurato: alla cerimonia anche Vittorio Sgarbi

È stato finalmente riconsegnato, dopo un lungo e complesso restauro ad opera di Loredana Acquaviva, il coro ligneo della Cattedrale. La chiesa biscegliese ha così nuovamente al suo posto il secondo ordine dell’ala destra. Alla presentazione ufficiale, avvenuta lo scorso 14 febbraio, ha partecipato a sorpresa anche Vittorio Sgarbi, attuale sindaco di Sutri e deputato del gruppo misto, che ha speso parole di elogio per questa operazione di recupero del coro cinquecentesco proveniente dall’Abbazia Benedettina di S. Maria dei Miracoli di Andria.

Il restauro, finanziato dalla generosità dei soci del Rotary e dalla Lacogeit, era cominciato tra il 2015 e il 2016 (quando era presidente del Rotary Mino Dell’Orco) sul primo ordine dell’ala destra del coro. A questo primo intervento è poi seguito un secondo, quello attuale, inaugurato da Pierpaolo Sinigaglia (anno rotariano 2017-2018) e completato dall’attuale presidente Caterina Bruni, che ha dato inizio ai lavori lo scorso giugno.

Il sindaco Angelantonio Angarano ha commentato la restituzione del coro ligneo con queste parole: “Si tratta di un’opera importantissima in chiave di valorizzazione storica, artistica e culturale del nostro patrimonio dalla quale emerge un altro dato che deve inorgoglirci: lo spirito di collaborazione e l’operosità che ha animato associazioni, imprese, cittadini, tutti impegnati e accomunati da un unico grande obiettivo. A loro va il nostro ringraziamento, con una menzione speciale per il Rotary Club Bisceglie, promotore e costante sostenitore di questa significativa opera di recupero che torna a far risplendere il coro. Complimenti alla restauratrice Loredana Acquaviva per il prezioso e delicato lavoro svolto”.