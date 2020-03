Regione Puglia ufficializza primo caso coronavirus nella Bat

Attraverso un comunicato ufficiale la Regione Puglia ha reso noto da pochi minuti il primo caso nella provincia di Barletta-Andria-Trani di persona positiva al COVID-19.

Il caso di coronavirus riguarda un uomo di 47 anni, residente a Trani secondo le prime indiscrezioni, che era stato in Lombardia e Veneto per lavoro, attualmente ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell’Ospedale “Vittorio Emanuele II” di Bisceglie. Il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bt, come da protocollo regionale, ha attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche provvedendo anche in questo caso a isolare tutti i contatti stretti. Salgono, pertanto, a 9 in totale i casi di COVID-19 in Puglia.