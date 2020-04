Regione Puglia, parte monitoraggio degli effetti Covid-19 su cultura e turismo

L’assessore regionale all’Industria Culturale e Turistica, Loredana Capone, informa gli imprenditori dei settori cultura e turismo circa la possibilità di compilare i questionari on line sulla piattaforma dms.puglia.it sino al 3 maggio. “Stiamo lavorando a un piano di incentivi per le imprese del settore. Utile un monitoraggio dei dati”, ha sottolineato l’assessore Capone.

“E’ fondamentale che chi ha responsabilità politica e amministrativa mantenga i nervi saldi e la lucidità necessaria per attivare le contro-misure più idonee ad aiutare le imprese e i lavoratori. Per questa ragione riteniamo opportuno condurre un monitoraggio a tappeto, ascoltando direttamente tutti gli operatori che lo vorranno, per effettuare una ricognizione puntuale dei danni subiti in termini di mancati guadagni, extra-costi e conseguenze lavorative e sociali“, ha messo in evidenza Loredana Capone.

“La prossima settimana si insedierà il nuovo Comitato di Indirizzo e Sorveglianza dell’Osservatorio turistico regionale, composto da rappresentanti dell’Anci e delle associazioni di categoria, che avrà anche il compito di valutare i dati del monitoraggio”, ha aggiunto l’assessore.

Questi alcuni passaggi tecnici del monitoraggio: raccogliere informazioni quanto più ampie e dettagliate sui pesantissimi effetti dell’epidemia Covid-19 sui comparti strategici della Cultura e del Turismo in Puglia, il monitoraggio intende coinvolgere anche il comparto allargato del Turismo, comprendente anche agenzie di viaggio e tour operator, guide e accompagnatori turistici, stabilimenti balneari, sale ricevimenti, ristoranti, centri congressi e termali, parchi avventura e divertimento, porti turistici, i questionari indagano quante prenotazioni sono state cancellate e quante rimborsate o da rimborsare, quanti arrivi annullati, quanti lavoratori collocati in cassa integrazione o licenziati, quanti lavoratori stagionali non saranno assunti, quanti eventi annullati. Si richiederà quindi una stima dei mancati guadagni e degli impatti economici sul turismo ingoing e outogoing.

“Il monitoraggio avverrà tramite questionari molto semplici da compilare direttamente on line sulla piattaforma dms.puglia.it, previo accesso tramite credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale – e registrazione, se non già presente, della propria impresa/attività. I dati raccolti, nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy, saranno analizzati e utilizzati solo in forma aggregata e costituiranno un database estremamente importante a supporto delle decisioni dell’Amministrazione regionale per gestire al meglio l’emergenza presente e programmare il futuro”, spiegano dall’assessorato regionale.