Regione Puglia ordina quarantena a chi viene da Lombardia e da altre 11 province del nord

Il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha firmato l’ordinanza che obbliga alla quarantena chi arriva dalla Lombardia e dalle 11 province del nord indicate dal decreto nazionale. Tutti i cittadini che hanno fatto ingresso in Puglia con decorrenza dalla data del 7/03/2020, provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria, hanno l’obbligo di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale, ovvero al pediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente. I cittadini interessati dal provvedimento sono obbligati ad osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni, di osservare il divieto di spostamenti e viaggi, di rimanere raggiungibili per ogni eventuale attività di sorveglianza e, in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà conseguenze sanzionatorie previste dall’articolo 650 del codice penale (fino a tre mesi di arresto).