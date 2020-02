Regionarie M5s, ecco i cinque candidati pentastellati per il collegio Bat

In seguito alle votazioni on line sulla piattaforma Rousseau, sono stati scelti i cinque candidati che rientreranno nel listino del collegio Bat per le Regionali del 2020.

Dopo aver decretato, sempre tramite gli attivisti, la ri-candidatura di Antonella Laricchia a candidata presidente per il M5s, saranno Grazia Di Bari (andriese, 264 voti, consigliere uscente), Giuseppe Acquaiviva, detto Pippo (biscegliese, 131 voti), Stefania Elia Doronzo (barlettana, 117 voti), Andrea Bartucci (tranese, 80 preferenze) e Mariapia Sarcina (trinitapolese, 52 voti). Fuori invece l’altro biscegliese Giuseppe Cosmai, detto Pino (con 24 preferenze) e il tranese Sante Giusto (13 voti).

Giuseppe Acquaviva è quindi il primo biscegliese candidato alle elezioni regionali in programma il prossimo 31 maggio. L’attivista di lungo corso del Movimento 5 Stelleha conseguito il secondo posto nelle regionarie on line che si sono tenute on line dalle 10 alle 19 di ieri, giovedì 20 febbraio.