Regionali: Francesco La Notte annuncia la sua candidatura al consiglio

PUBBLIREDAZIONALE – Alle prossime elezioni, previste per il 20 e 21 settembre, il dott. Francesco La Notte sarà candidato al Consiglio Regionale nella lista dei “Popolari con Emiliano”.

Dottore commercialista, biscegliese doc, e autore di numerose pubblicazioni in Economia dello sviluppo locale, Economia e gestione delle imprese, Finanza pubblica e comunitaria, Francesco La Notte attraverso le proprie competenze ha dimostrato negli anni capacità nel risolvere problematiche importanti come quella dell’Amet Trani, affidatagli in condizioni drammatiche e risanata in maniera impeccabile attraverso un lavoro certosino nel corso degli anni.

Adesso parte l’avventura come candidato consigliere regionale per il professionista biscegliese a cui di certo non manca entusiasmo e voglia di fare, “La mia candidatura è il frutto di un percorso personale che negli ultimi dieci anni mi ha visto protagonista in vari ambiti extra cittadini attraverso l’ottenimento di importanti fondi comunitari serviti per far ripartire progetti volti alla crescita dei territori. Adesso è arrivato il momento di dare una grossa mano alla mia città attraverso una percorso che fa parte del mio modo di agire”.

La ricetta di Francesco La Notte è quella di, “Creare presupposti per lo sviluppo del territorio che possano dare il giusto impulso alla città di Bisceglie in tutti quegli ambiti che potranno permetterle di crescere in maniera omogenea. Negli ultimi decenni abbiamo perso tante occasioni per poter ripartire di slancio perdendo “treni” importanti. Sono convinto invece – prosegue il dott. La Notte – che attraverso le competenze e con un lavoro continuo e privo di interessi personali, si possa dare un contributo importante ad una città dal grande potenziale inespresso. Serve guardare le cose in maniera prospettica, a livello cittadino, ma anche dell’intero territorio della sesta provincia. Il prossimo consiglio regionale dovrà impostare la nuova programmazione 2020/2024 e pertanto servono persone capaci e preparate nel settore. Le coalizione politico-democratica di centro sinistra che mi appoggerà in questa “avventura” è composta da numerose liste e da tante persone capaci che ripongono in me grande fiducia. Di questo ne vado orgoglioso – conclude Francesco La Notte – e sento al tempo stesso la responsabilità di dare un segnale forte ai biscegliesi, creando i presupposti per una città che nei prossimi anni non debba vedere ancora i suoi giovani talenti partire, ma trasformali in risorse per la crescita di Bisceglie e del territorio della Bat”.