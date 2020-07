Elezioni regionali e referendum: scrutatori e presidenti di seggio saranno risorteggiati

Le elezioni regionali in Puglia si svolgeranno domenica 20 e lunedì 21 settembre, in concomitanza con le votazioni per il referendum popolare confermativo relativo alla riduzione del numero dei parlamentari. Sarà indetto un nuovo sorteggio per selezionare chi svolgerà l’attività di scrutatore e presidente di seggio elettorale per la città di Bisceglie.

I nomi già estratti lo scorso 5 marzo nell’ufficio elettorale del Comune non saranno quindi ritenuti validi.