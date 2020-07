Regionali, Amoruso: “La Puglia che vale deve scommettere su Fitto”

La campagna elettorale in vista delle prossime elezioni regionali sono ormai entrate nel vivo da qualche giorno. In tale prospettiva il senatore biscegliese Francesco Amoruso, segretario del Movimento Politico Mediterraneo, annuncia l’appoggio all’onorevole Raffaele Fitto, candidato alla presidenza.

“La Puglia che vale deve scommettere su Fitto – dichiara Amoruso – nella

consapevolezza che in questa regione non c’è da gestire solo la

ripartenza post Covid, ma anche quella post Emiliano. Il bilancio del

governatore uscente è positivo solo alla voce esposizione mediatica.

Interviste apparizioni in tv, eventi: ma di risultati concreti nulla“.

“L’esperienza di Fitto, mescolata al vento favorevole che Fratelli d’Italia (dove è confluito il Movimento Politico Mediterraneo) riscontra nei sondaggi, sono la ricetta giusta per consentire alla Puglia di risolvere dossier atavici e inseguire i nuovi ambiziosi obiettivi su sanità, agricoltura, turismo”.