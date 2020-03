Referendum costituzionale, il 5 marzo la nomina degli scrutatori

La Commissione elettorale comunale è convocata nella sede del Comune in pubblica adunanza per il giorno 5 marzo, alle ore 16.00, per procedere alla nomina degli scrutatori che saranno destinati agli uffici di sezione per il referendum costituzionale di domenica 29 marzo 2020. I cittadini saranno chiamati ad esprimersi sulla riforma che stabilisce la riduzione di un terzo del numero dei parlamentari. Essendo un referendum costituzionale, non ci sarà quorum: se la metà più uno dei votanti sceglierà di abrogare la riforma, il numero dei parlamentari non cambierà.

Clicca QUI per visionare i presidenti di seggio sezione per sezione.