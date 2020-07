Ragazza accusa malore in mare, determinante l’intervento di un bagnino

Momenti di panico quelli vissuti nel primo pomeriggio di ieri, domenica 5 luglio, sulla spiaggia Salsello per soccorrere una ragazza in mare.

Il fatto è accaduto alle ore 14.00 circa quando una 19enne straniera ha accusato un malore mentre era in acqua. Sul posto è immediatamente accorso un bagnino in servizio al lido prospicente la spiaggia libera che ha praticato subito un massaggio cardiaco.

Poco dopo sul posto è intervenuta una ambulanza di Bisceglie in servizio 118 che ha soccorso la ragazza e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Bisceglie. Secondo quanto appreso la 19enne si sarebbe procurata una lussazione della mandibola ingerendo poi acqua mentre era in mare. Determinante quindi l’intervento in primo soccorso del bagnino.