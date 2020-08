Raccolta rifiuti, il programma per la giornata di Ferragosto

L’estate biscegliese sta per vivere il suo momento più intenso con il Ferragosto. In tale ottica Energetikambiente-Pianeta Ambiente ha comunicato il programma di raccolta.

Nella nota si legge che, “Verrà garantito il normale servizio di raccolta porta a porta e pulizia della città il 15 agosto. Tutte le operazioni procederanno secondo il tradizionale calendario predisposto. Resteranno invece chiusii Centri comunali di raccolta di via Padre Kolbe e di Carrara Salsello e l’infopoint di via Stoccolma. Pertanto – conclude la nota – si invitano i cittadini a non recarsi presso le tre strutture nel giorno indicato e non lasciare i propri rifiuti davanti ai cancelli. Le aree sono video-sorvegliate”.

Verranno istituiti 5 presìdi temporanei per il conferimento dei rifiuti. I presìdi saranno attivi dalle ore 17 alle ore 21, nelle aree periferiche della città, in prossimità delle strade che conducono verso l’agro biscegliese.

Ecco le postazioni dove gli utenti potranno portare i propri rifiuti:

► via Ruvo, incrocio con via della Comunità Europea;

► strada del Carro, incrocio con via Sant’Andrea;

► via Vecchia Corato, incrocio con via San Mercuro;

► via Andria (ex postazione dell’Isola Mobile)

► via Crosta, incrocio con via Don Pancrazio Cucuzziello.