Raccolta fondi per Donato Ventura, Alberto De Toma scrive ai sindaci di Bisceglie e Trani

Continua la campagna di solidarietà in favore di Donato Ventura con il massimo esponente di Bisceglie Illuminata, Alberto De Toma, che ha scritto al sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, ed a quello di Trani, Amedeo Bottaro.

“Nel ruolo di consigliere regionale dei giovani eletto nella circoscrizione Bisceglie-Trani-Andria”, fa sapere De Toma nella nota, “vorrei rappresentare il caso del giovane Donato Ventura di Bisceglie, affetto dalla distrofia muscolare di Duchenne, che vive una situazione di disagio sociale causato dalla mancanza di un mezzo idoneo che possa trasportarlo. L’attuale piano sociale di zona, ambito ‘Trani-Bisceglie’ – sostiene De Toma – non prevede contributi a fondo perduto per l’acquisto di mezzi privati idonei al trasporto di persone soggette a gravissime malattie, nonché contributi per l’assistenza alla persona. Sollecitiamo codeste amministrazioni a prevedere nella programmazione del prossimo piano sociale di zona, un forte sostegno nei confronti di persone affette da questo tipo di malattie”.

E’ in corso una raccolta di contributi volontari, per l’acquisto del mezzo idoneo al trasporto di Donato Ventura (Leggi qui). “A tal fine invito l’Amministrazione e tutto il Consiglio Comunale – conclude Alberto De Toma – nel sostenere la raccolta di fondi in favore della causa di Donato:

IBAN: IT 28X0311141369 0000 00000612; intestato a: Giuseppe Ventura.